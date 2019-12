TOP-5 der Android-Spiele zum Jahresende 2019

Beim Durchstöbern des Google Play Stores und Surfen im Internet haben wir spannende Highlights entdeckt. Sowohl in Bezug auf neue Games sowie echte Spieleklassiker trifft unsere TOP 5 der Android-Spiele garantiert jeden Geschmack. Hier sind unsere fünf Favoriten, an denen sich Spieler zum Jahresende erfreuen können.

PUBG Mobile

Wenn der Spieler mit dem Fallschirm auf Erangel Island landet, beginnt das Spielvergnügen mit diesem modernen Klassiker. Denn endlich steht PUBG auch in der Android Version zur Verfügung. Das mobile PUBG Spiel ist bereits mehr als erfolgreich und verspricht eine gestochen scharfe Grafik. Das spannende Battle-Royale-Spiel findet nicht nur bei Fans Anklang. Die Steuerung kann zwar unter Umständen etwas umständlich sein, jedoch gewöhnen sich die Spieler im Normalfall sehr schnell daran. Auch in der Mobilversion kämpft ihr gegen 99 weitere Spiele um das berühmte Chicken Dinner.

Fortnite

Einer der zurzeit beliebtesten eSports und online Spiele ist Fortnite. Das Spiel könnt ihr problemlos auf dem Smartphone spielen. Mit einer kleinen Einschränkung. Die mobile Version des beliebten Spiels könnt ihr allerdings nur von der Epic Games-Website herunterladen. Im Google Play Store findet ihr sie nicht. Fortnite gehört ebenfalls zur Kategorie der Battle Royale-Spiele, und verlangt demnach auch ausgeklügelte Spielstrategien von seinen Spielern. Auch die mobile Version ist ein Multiplayer-Spiel und bietet eine einzigartige Grafik und tollen Sound. Zunächst gab es zwar noch einige Bedenken bei Experten, ob Fornite überhaupt mobil funktionieren kann. Diese stellten sich jedoch als unberechtigt heraus. Der kleine Bildschirm mag zwar zu Beginn gewöhnungsbedürftig sein, die Macher haben das Game aber optimal angepasst.

Fortnite könnt ihr nicht im Google Play Store, sondern nur auf der Seite des Herstellers Epic downloaden.

Pac-Man

Der gelbe Allesfresser konnte einfach nicht in unserer Liste fehlen. Der zeitlose Spielhallenklassiker Pac-Man bietet den Spielern auch nach vier Jahrzehnten ungeheuren Spielspaß. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass es nun auch eine mobile Pac-Man-Version gibt. Diese bleibt dabei ursprünglichen ihrem Format treu, hat aber einige Überraschungen versteckt, um das Spiel interessant zu gestalten.

Asphalt 9: Legends

Wer Rennspiele mag, die einen Arkade-Style besitzen, kommt bei der neuesten Version von Asphalt auf seine Kosten. Die Grafik von Asphalt 9: Legends ist sehr gut. Der Soundtrack trägt zusätzlich dazu bei, Adrenalin und einen echten Geschwindigkeitsrausch zu vermitteln. Auch bei den Autos haben die Macher aufgestockt, denn es stehen dem Spieler mittlerweile ca. 50 Rennwagen zur Verfügung. Dabei kann man zudem die Farbe und Steuerung des Wagens anpassen. Neu ist die Touch-Drive-Steuerung, mit der Sie das Rennauto automatisch auf der Straße halten können. Diese Option ist jedoch optional. Das Spiel begeistert garantiert alle Rennspielfans!

Die Asphalt-Reihe erfreut sich mittlerweile eines großen Erfolges und fand so bereits Einzug in andere Bereiche. So kann man beispielsweise Laptopsticker und T-Shirts mit einem Asphalt-Logoprint finden. Ein Echtgeld Casino hat sich zudem daran gemacht dieses Android-Game in einer abgewandelten Version als Spielautomat herauszubringen. Diesen Wheels’n’Reels-Slot könnt ihr ganz einfach bei Betfair, auch in Form einer Android App, spielen. Bei diesem Glücksspiel kommt ähnlich wie bei Asphalt 9: Legends, unglaublich viel Spannung auf!

Downloaden könnt ihr Asphalt 9: Legends im Google Play Store.

Tropico

Mit Tropico wurde ein weiterer Spieleklassiker in ein atemberaubendes Android-Spiel umgesetzt. Das Spielprinzip ist dabei wie gehabt. Der Spielende schlüpft in die Rolle von El Presidente und muss dann eine karibische Insel modernisieren. Dabei wählen Spieler, ob sie mit eiserner Faust als Militärdiktator regieren oder lieber ein reiches Touristenparadieses erstellen. Diese einzigartige Mischung aus Gebäudesimulation und politischer Strategie ist eine besondere Freude. Und endlich können wir sie auf dem Handy oder Tablet genießen. Das Game ist für 12 € im Google Play Store erhältlich.

Downloaden könnt ihr Tropico 3 im Google Play Store.

Es bleibt also wieder spannend in der Andorid-Spielewelt und wir sind schon gespannt, welche Highlights im kommenden Jahr hinzukommen werden. Bis dahin viel Spaß mit PUBG, Tropico und Co.!